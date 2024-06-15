CLAMP 魔法騎士レイアース 原画集 イラスト集 2冊セット【美品】

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「魔法騎士レイアース:Illustrationscollection原画集」「魔法騎士レイアース2:Illustrationscollection原画集」の2冊セットです。イラストとコメントの構成になってます。【状態】私も中古で入手した商品になります。個人的には良い状態と判断しています。目立つ傷や汚れはありませんが、美品をお求めの方はご購入をお控えください。※その他、気になる点ありましたら、お気軽にコメントください。【発送方法】ビニールに包み、段ボールで発送します。※より厳重な梱包をご希望の方は購入前にご相談ください(写真10枚目)。#MAGIC_KNIGHT_RAYEARTH#RAYEARTH#レイアース#カードキャプター#さくら#サクラ#CARDCAPTOR_SAKURA#Art_book#原画集#イラスト集#クランプ#武内直子#馬越嘉彦#吉成曜