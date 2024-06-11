Wiiソフト４本セット2【美品・Wii北米版】

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■商品説明１）CallofDuty3（コールオブデューティ3）は、第二次世界大戦を主題としたFPS。『CoDシリーズ』の第3作目。リリース日：2006年11月19日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲームジャンル：ファーストパーソン・シューティングゲームライター：マーク・グッゲンハイムデザイナー：ジェレミー・ルイティスノミネート：VGXアワードベストシューティングゲーム、VGXアワードベストミリタリーゲーム２）TheHouseoftheDeadOverkill（ザハウスオブザデッド:オーバーキル）は、セガより発売のWii用ガンシューティングゲーム。リリース日：2009年9月17日モード：マルチプレイヤーコンピュータゲームノミネート：IGNWiiAwardforBestShootingGameジャンル：ガンシューティングゲーム、サバイバルホラー、レールシューター、一騎当千方式のシューティングゲーム３）TheConduit（コンジット）は、Wiiコンソール用にHighVoltageSoftwareによって開発された一人称シューティングゲームです。リリース日：2008年4月17日ジャンル：ファーストパーソン・シューティングゲームモード：マルチプレイヤーコンピュータゲームデザイナー：ハイボルテージソフトウェアノミネート：BestShootingGame、BestMultiplayerGame４）GodfatherBlackhandEditionリリース日：2007年3月20日■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo