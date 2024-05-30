石川梨華　写真集　★8点★　未開封DVD＆ポスター＆スナップ写真付

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石川梨華 写真集 ★8点セット★ 未開封DVD＆ポスター＆スナップ写真付元から付いていたDVD＆ポスター＆付属のスナップ写真もあります。DVDがあるものは、開封もしておりません。写真集は、購入時のビニールに挟んで保管していたものもありますので、開封済みですが、有るものはお付けします。写真10枚目の通り、石川梨華さんの写真集の表紙、裏表紙の一部が保管時に何かに当たっていて、破れ、へこみがありますので、ご確認ください。ただ、中の写真に達しているものはなく、中身は問題なく見ることができます。その他は目立った汚れ等は見当たりませんが、中古品であることをご理解の上、ご購入ください。１,「アビュー:石川梨華写真集」渡辺達生定価:￥2800２,「Oui,monamour:石川梨華写真集」渡辺達生定価:2800円３，「華美石川梨華写真集」西田幸樹/橋本雅司定価:￥2500４，「Lucky☆:石川梨華写真集」根本好伸定価:￥3000５，「華恋石川梨華写真集」沢渡朔定価:￥2800６，「風華:石川梨華写真集」根本好伸定価:￥2667７，「石川・梨華:石川梨華写真集」松田忠雄定価:￥2300８，「RikaIshikawa石川梨華写真集」田川清美定価:￥2300