Nintendo Switch Lite 本体　イエロー

ご覧頂き、ありがとうございます。即購入OKです。お値下げ交渉はご遠慮ください。NintendoSwitchLite本体 イエロー１点製品の情報については公式ホームページを参照してください。くじ引きで当たりましたが、使用しない為、出品します。この状態で届き、外側の緩衝材も未開封の為、中身の状態や動作確認はしておりません。見える範囲では角にダメージ等あります。写真は一例です。状態等が気になる方はご購入をお控えください。納品書や領収書等→無外箱の保証書欄→店舗印無付属品、状態、動作の確認→未確認上記より、初期不良があった場合はご購入者様で対応していただくことになります。当方では対応できません。らくらくメルカリ便で匿名配送。宅急便60サイズ予定。この状態でポリ袋に入れ、ダンボール箱で発送予定です。上記、ご了承いただける方のご購入をお待ちしております。#任天堂#Nintendo