【超美品＊箱付き】PS2 本体 コントローラー ソフト まとめ売り

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PlayStation2プレステ2セット大切に保管していたので汚れなどなく新品同様の美品です。●本体SCPH-10000●AVケーブル●アナログコントローラー×2・ブラックSCPH-10010・アイランド・ブルーSCPH-1200L●メモリーカード8MB●リモコンSCPH-10150●IRRECEIVERSCPH-10160●DVDプレーヤーVersion2.01●縦置きスタンドSCPH-10040●ソフトGRANTURISMO4グランツーリスモ4●取扱説明書自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。また、こちらの商品25日までの限定出品となります。購入希望の方はお早めにお願い致しますm(__)m