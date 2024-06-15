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【超美品＊箱付き】PS2 本体 コントローラー ソフト まとめ売り
商品番号 D64292409589
商品名

【超美品＊箱付き】PS2 本体 コントローラー ソフト まとめ売り
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 7,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation2プレステ2セット大切に保管していたので汚れなどなく新品同様の美品です。●本体SCPH-10000●AVケーブル●アナログコントローラー×2・ブラックSCPH-10010・アイランド・ブルーSCPH-1200L●メモリーカード8MB●リモコンSCPH-10150●IRRECEIVERSCPH-10160●DVDプレーヤーVersion2.01●縦置きスタンドSCPH-10040●ソフトGRANTURISMO4グランツーリスモ4●取扱説明書自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。また、こちらの商品25日までの限定出品となります。購入希望の方はお早めにお願い致しますm(__)m
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