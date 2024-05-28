9万円相当★switch本体ソフトプロコンmicroSDその他

※10/29〜11/3は発送対応ができませんのでご了承ください。豪華セットです！今回、仕事の都合でやる時間がなくなり出品です。これら買い揃えるのも手間ですし、届いてすぐプレイ、外出用ケースあり、転送速度早いマイクロSDあり、有線LAN接続できる変換機あり、至れり尽くせりセットです。ジョイコン、プロコン、HORIコントローラで一気に三人まで楽しめます。人気ソフト４本。9月ごろまでプレイしており動作OK。本体は初期化済。１）nintendoswitch本体。動作OK！└箱付き。付属品完備。画面保護シールが貼られています（一部画面端に気泡あり、プレイ画面に支障なし）。ジョイコン用シリコンカバーおまけ２）NintendoSwitchProコントローラー モンスターハンターライズ：サンブレイクエディション└箱付き。付属品完備。一点、下方向に左スティックを倒した後にたまに、わずかに操作キャラクターが後ろに動くときがありました。プレイにはほぼ支障なしです。（個人の所感です）３）HORIホリ NSW-156[ホリパッドforNintendoSwitchレッド]└箱付き。付属品完備。買って２，３回しか使っていないのでほぼ新品です４）Skull\u0026Co.GripCaseセット：人間工学、交換可能グリップ（ケース含み）└箱なし。付属品完備。５）スプラトゥーン3（箱あり）６）大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL（箱あり）７）ファイアーエムブレムエンゲージ（箱あり）８）ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド（箱なし）９）BuffaloLUA4-U3-AGTE-BK└ケースなし。Switchドックに有線LAN接続可（有線LANケーブルは付属せず）１０）AnswerANS-SW053IVY[Switchプロコン用イカしたFPSスティック狙└ケース付き。付属品完備。１１）GAMETECHYF2541└ケース付き。付属品完備。２枚はプロコンに貼付け済み。１２）SANDISK\u2028SDSQXAT-032G-JN3MD[ExtrememicroSDHCカード32GBClass10UHS-IU3V30A1最大読込100MB/s最大書込60MB/s]



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