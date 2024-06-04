1023D フランスアンティーク 総革装丁 洋書 古書 ディスプレイブック 2冊

14,000円→12,000円フランスアンティーク洋書2冊セットどちらも300年越えの貴重な古書となります。発刊年:1712年1721年表紙:総革装丁 ハードカバーテキスト:フランス語大きさ:約17×10.317.5×10.3㎝古いものへのご理解がある方のみご購入下さい。総革アンティーク古書に慣れていない方、細かい状態まで気になさる方、アンティーク、ブロカントアイテムにご理解のない方は、当方からの購入はお控え下さい。洋書2冊の出品で画像中の他の撮影小物は付きません。゜・*:.。..。.:*♡╰(*´︶`*)╯♡*:.。..。.:*・゜アンティーク洋書アンティーク印刷物フランスアンティークフレンチアンティークブロカント蚤の市パリ革装丁総革本稀少本フルレザーバインディング レザーブック撮影小道具アンティーク家具装飾 ディスプレイブック古本洋古書インテリア本結婚式ウェルカムスペースウエディングディスプレイ 味紙 紙モノ 紙もの アンティークペーパーハリーポッターHarryPotterコスプレハロウィンインテリア雑貨アンティーク雑貨シャビーシック撮影背景インスタ映え男前インテリア



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