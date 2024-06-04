ロックマン2　【箱耳4つあり】

「ロックマン2」当時物、素人保管のため経年劣化及び一部欠損がございます。ご理解の上ご購入下さい。※説明書はコピーです。※プラケースに割れ目があります。(写真参照)※動作確認済みですがお使いの本体により動作出来ない可能性もありますので、ご了承下さい。※返品不可とさせて頂きます。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other



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