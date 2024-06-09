PSVR2 本体 美品 外箱のカバーなし

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商品詳細
PSVR2本体の中古美品です。1時間も使っていませんがあくまで中古品とご理解のうえご購入ください。外箱にホライゾンのカバーが付いていましたが捨ててしまったので付きません。元々の化粧箱に入れてお送りしますがだいぶボロボロなのでご利用に応じて処分してください。ソフトのシリアルコードは使用済みで紙も付きません。平日の日中は仕事で対応が難しいかもですが、10時～19時以外の対応となります。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical395701.html
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