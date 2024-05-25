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SEVENTEEN　公式ペンライト　CARAT棒　VER.2
商品番号 G37424114839
商品名

SEVENTEEN　公式ペンライト　CARAT棒　VER.2
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,702 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

二回ほど使用しております。その際、点灯、接続できてました。箱に一部スレがあります。(写真２枚目でご確認ください)中古品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入ください。#SEVENTEEN#カラット棒#carat棒
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