新品未開封 Nintendo Switch スイッチ 有機EL ホワイト

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新品未開封！NintendoSwitch本体 有機ELモデルホワイトHEG-S-KAAAA2023年10月購入新品未開封のため購入時の物は全て付いてます。コメント不要で即購入可能です。新品未開封ですが自宅保管のため、神経質な方・外箱の初期傷など気になる方はご遠慮下さい。新品未開封の為、動作確認はしておりません。未開封なので不具合等はメーカーへお問い合わせください。すり替え防止のため返品や交換は不可とさせて頂きます。ご購入後のキャンセルはお受け出来ません。値引き対応はしておりません。お支払い方法でコンビニまたはATMを選択の方は、ご購入後にお支払い予定日のご連絡をお願い致します。