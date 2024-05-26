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限定!!【Mrs. GREEN APPLE 5 コンプリートボックス初回限定盤】
商品番号 O68449218389
商品名

限定!!【Mrs. GREEN APPLE 5 コンプリートボックス初回限定盤】
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 6,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価16500円⚠️TシャツはついておりませんCD、DVD、BluRay、ポスター17枚のセットになります。内容CD…ベストアルバム5初回限定盤DVD…2014~2019ライブ・フェス映像、メンバー座談会、MV3曲、メイキング映像など144分BluRay…EDENnoSONOin横浜アリーナのライブ映像初回限定盤ポスター…アーティスト写真をLPサイズにポスター化したもの×171度だけCD、DVDともに視聴しました。映像、音質などに問題は見受けられませんでした。以降保管していましたので美品です。ポスターの貼り付けなども行っていません。バラ売りは申し訳ありませんが受け付けておりません。御理解をお願いいたします。
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