【ジャンク】 AZDEN アツデン MIC CHARGER AMC-3 5個

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ご覧いただきありがとうございます。マイクチャージャーAMC-3の5個セットになります。こちらは受信機が無い為、電源ケーブルにてにて通電確認のみ行っています。出音確認はしておりません。マイクを挿した時CHARGERランプは全て付きました。その先の動作は未確認になります。その為故障している前提でのジャンク品としての出品となります。状態ご理解いただいた方のみご購入お願い致します。※バラ売りは行なっておりません。※メンテナンス、修理が必要な場合はご購入者様でお願い致します。※ジャンク品の為ご購入後の返品、返金はお断りしています。※輸送中の破損などに関しましては、こちらでは補償ができかねますのでご了承ください。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送は梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#azden#アツデン#充電器#マイク#楽器#人気管理番号20230201