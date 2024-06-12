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頭部画像診断の勘ドコロNEO
商品番号 R92079240308
商品名

頭部画像診断の勘ドコロNEO
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,980 円
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商品詳細

「頭部画像診断の勘ドコロNEO」田岡俊昭定価:￥8800こちらで購入したものになります。裁断済み、数枚ほど端に折れがあるところありのため、全体的に状態が悪いとさせていただいております。書き込みや汚れは見当たりませんでした。簡易包装後、らくらくメルカリ便のネコポスにて配送します。#田岡俊昭#田岡_俊昭#本#自然／医療・薬学・健康
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