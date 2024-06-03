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ポケモンカード　レイジングサーフ　BOX 未開封　シュリンクつき
商品番号 D75675916349
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　BOX 未開封　シュリンクつき
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多めに当たったので一個出品します！届いた段ボールのまま送りいたります。ポケモンカードゲーム　　スカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOX（シュリンク付き）新品未開封ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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