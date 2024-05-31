『動作良好』PS3 20GB CECHB00 本体 PS PS2 再生可能

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ご覧頂きましてありがとうございます！ソフトの読込全て確認しております。こちらの機種はPS、PS2ソフトが読み込める非常に希少な機種となります。他の出品者様でも出品されてますが、ソフトが読まないなどのトラブルがありますのでお気をつけ下さい。※当商品は全て確認済みとなってます。以前まで使用していた初期型のPS3です。【同梱内容】・本体 20GB・PS3コントローラー 純正品・HDMIケーブル・電源ケーブル・USBケーブル※全て除菌クリーニング済み【動作確認】PSソフト 読込OKPS2ソフト 紫色盤面 読込OKPS2ソフト 銀色盤面 読込OKPS3ソフト 読込OKDVDソフト 読込OKお値段のお値引きは出来ませんので予めご了承くださいませ。#プレステ3#プレステ2#PlayStation3#PlayStation2#SONY#ソニー#CECHA00#60GB#初期#暑型#初代