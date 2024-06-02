【すぐに遊べる】Nintendo ゲームキューブ本体 コントローラー

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商品詳細
値下げ不可Nintendoゲームキューブ本体コントローラー写真にあるように、マリオパーティー6にて動作確認済です。読み込みエラーも無く、普通にディスクを読み込みます。出品は本体とコントローラー、ケーブルのみになります。メモリーカードとソフトはありませんのでご用意下さい。※ケーブルは映像音声ケーブルと電源ケーブルになります。
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