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【すぐに遊べる】Nintendo ゲームキューブ本体 コントローラー
商品番号 R62551822484
商品名

【すぐに遊べる】Nintendo ゲームキューブ本体 コントローラー
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可Nintendoゲームキューブ本体コントローラー写真にあるように、マリオパーティー6にて動作確認済です。読み込みエラーも無く、普通にディスクを読み込みます。出品は本体とコントローラー、ケーブルのみになります。メモリーカードとソフトはありませんのでご用意下さい。※ケーブルは映像音声ケーブルと電源ケーブルになります。
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