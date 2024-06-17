PS3 CECH-2500A セット

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商品詳細
付属品・PS3本体・コントローラー・電源ケーブル・USBケーブル・HDMIケーブル・縦置きスタンド・箱・ソフト3本※写真掲載以外の物は付属しません。※返品、返金は受け付けません。当時新品で購入しました。本体に黄ばみがあります。またゴム足が１箇所ありません。封印シールは剥がれてしまいましたが、一切分解しておりません。なのでジャンク品とさせていただきます。動作確認（PS3、PS1、DVD）と初期化済みです。PS3の箱に入れて、プチプチで梱包して発送いたします。SONYPlayStation3CECH-2500Acolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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http://narcologia.ru/goods/tenet424463.html
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