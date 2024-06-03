

アンジェラス〜悪魔の福音〜 MSX2 アンジェラス〜悪魔の福音〜 MSX2



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ENIXアンジェラス〜悪魔の福音〜MSX23.52DDゲームディスクです。箱、フロッピーディスク3枚組、説明書、動作マニュアル冊子、ディスク保護付属グレーのスポンジが入っています。この、アンジェラス〜悪魔の福音〜は、故すぎやまこういち氏が作曲しています。（画像8枚目の箱と説明書にお名前や顔写真が載っています）貴重ですが出品することに致しました。パッケージ側に経年劣化のためビニールシワや色褪せなどがあるかと思います。説明書やマニュアル冊子に破れはありませんが、使用感が少しあります。大切に保管していましたが、トラブル防止の為、よく確認頂き、あくまでも中古、ジャンク品であることをご理解願います。神経質な方はご遠慮下さい。出品したばかりなのでお値下げは今の所考えていません。水濡れ対策、丁寧に梱包致します。即購入OKです。 #ななまるMSX