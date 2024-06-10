映画　おそ松さん　超豪華コンプリートBOX

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商品詳細
1回だけ観ました。ポストカード未使用です。「映画おそ松さん超豪華コンプリートDVDBOX」◇DISC1：本編（111分）◇DISC2：（115分）・メイキング\u0026オフショット映像・大ヒット御礼！メイキング映像【夏編】【冬編】・特報①、特報②、本予告・映画「おそ松さん」×主題歌「ブラザービート」スペシャルPV◇DISC3：（134分）・未完成報告会・公開記念舞台挨拶・大ヒット御礼舞台挨拶（1回目）・大ヒット御礼舞台挨拶（2回目）◇DISC4：（115分）・SnowManによる映画「おそ松さん」ビジュアルコメンタリー◇DISC5：（69分）映画「おそ松さん」オリジナルサウンドトラックCD定価:￥8800
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