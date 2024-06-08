日本図誌大系　九州 I　普及版　朝倉書店　編集者代表　山口恵一郎

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中部〈1〉 (日本図誌大系) | 恵一郎, 山口, 清, 沢田, 靖夫, 清水 ... 中部〈1〉 (日本図誌大系) | 恵一郎, 山口, 清, 沢田, 靖夫, 清水 ...



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★商品説明★日本図誌大系 九州Ⅰ普及版 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 山口恵一郎/佐藤侊/沢田清 清水靖夫/中島義一 編 朝倉書店 定価:￥23,000 2011年9月20日 普及版第1刷※注意事項※◉通常購読に支障はありませんが、長期保管によるシミ・ヤケ・傷・汚れ等があります。◉表紙、見返しに傷・汚れがあります。画像をご参照ください。◉書き込みが無いことを確認しました。 見落としはご容赦ください。完全保証不可。◉神経質な方はご購入をお控え下さい。◉中古品という事をご了承いただける方のご購入をお願いいたします。◉送料 出品者負担 らくらくメルカリ便宅急便にて発送予定 【お探しの書籍が見つかるかも！？】 歴史地理分野に関する書籍をお探しの方は #Tanukichi書籍一覧 をご覧ください。ご質問等がありましたら、お気軽にコメントください。#山口恵一郎#山口_恵一郎#清水靖夫#清水_靖夫#佐藤侊#佐藤_侊#沢田清#沢田_清#中島義一#中島_義一#本#地理／地理・地図#歴史地理学#地誌#地図#日本史#図誌