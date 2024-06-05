紀伊カンナ先生　画集「queue」複製原画

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【8月20日まで21500円】保管場所が無いためお譲り先を探しています。検品、撮影用に開封したのみです。購入後未開封のまま暗所にて保管していました。大きく目立つ傷や汚れは見当たりませんが、神経質な方は購入をお控え下さい。【商品説明】画集「queue-KannaKiiartbook-」（祥伝社刊・全国書店にて8月25日発売）の表紙イラストを、高精細印刷で再現した複製原画定価：20,000円【梱包方法】写真2枚目の箱に入れ、緩衝材で包んで段ボールに入れてお送りします。【発送方法】らくらくメルカリ便を利用して発送致します。※発送までの日数を余裕をもって設定させて頂いております。※配送中の事故等の責任等は負いかねます、ご了承下さい。海辺のエトランゼ春風のエトランゼ紀伊カンナ先生