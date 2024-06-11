《R》茶道具 染付面取風炉 丸釜添 五徳付 【仁清作】（231002え1）

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ご覧頂きましてありがとうございます。染付面取風炉丸釜添五徳付【仁清】で御座います。年代物のお品物です。割れ等目立った大きな傷み無し。お写真にてご確認ください。仁清刻印有サイズ⚫︎風炉径約31.5㎝×高さ約22㎝⚫︎釜径約22㎝×高さ約14.5㎝#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。