杜けあき クリスマスディナーショー2004 DVD

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商品詳細
杜けあきクリスマスディナーショー2004DVDご覧いただきありがとうございます。数回視聴しました。問題なく再生動作確認済みです。ディスク、ケース共に目立った傷等見受けられませんが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。#杜けあき
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