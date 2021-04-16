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W１ FILE　メグロ〜KAWASAKI1973
商品番号 R27605472778
商品名

W１ FILE　メグロ〜KAWASAKI1973
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カワサキW1の技術文化史山海堂　1986年9月25日発行183ベージカバーにシミ、劣化あり（写真でご確認下さい）エンジン図の折込に2cm程の破れあり（写真10番目参照）古い本なので経年劣化はありますが、中身に破れや汚れなどはなく比較的綺麗な状態です。
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