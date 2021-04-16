W１ FILE　メグロ〜KAWASAKI1973

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商品詳細
カワサキW1の技術文化史山海堂 1986年9月25日発行183ベージカバーにシミ、劣化あり（写真でご確認下さい）エンジン図の折込に2cm程の破れあり（写真10番目参照）古い本なので経年劣化はありますが、中身に破れや汚れなどはなく比較的綺麗な状態です。
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