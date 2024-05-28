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- 吉村楽入 黒楽茶碗 抹茶碗 共箱 茶道具 茶器 茶碗 美品 です。
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商品詳細
吉村楽入黒楽茶碗抹茶碗共箱茶道具茶器茶碗美品です。寸法(約)径105mm高92mm自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。吉村楽入 楽入 黒楽 黒楽茶碗 茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 緑茶 抹茶碗 茶碗 酒器 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具#吉村楽入#吉村_楽入#楽入#平安楽入#平安_楽入#黒楽#黒楽茶碗#楽茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブラック種類...茶道具
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