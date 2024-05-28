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吉村楽入 黒楽茶碗 抹茶碗 共箱 茶道具 茶器 茶碗 美品 です。
商品番号 U62467684828
商品名

吉村楽入 黒楽茶碗 抹茶碗 共箱 茶道具 茶器 茶碗 美品 です。
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 7,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉村楽入黒楽茶碗抹茶碗共箱茶道具茶器茶碗美品です。寸法(約)径105mm高92mm自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。吉村楽入　楽入　黒楽　黒楽茶碗　茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　抹茶碗　茶碗　酒器　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#吉村楽入#吉村_楽入#楽入#平安楽入#平安_楽入#黒楽#黒楽茶碗#楽茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#値下げカラー...ブラック種類...茶道具
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