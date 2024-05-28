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☆鈴木楽器　電気大正琴　蘭 アルト　SUZUKI　ケース付　スズキ
商品番号 L96193049864
商品名

☆鈴木楽器　電気大正琴　蘭 アルト　SUZUKI　ケース付　スズキ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキ（SUZUKI）の大正琴　「蘭　アルト」です。こちらは中古品となります。詳しい状態は写真にてご参照ください。問題なく使用してました。出品前の動作確認済みです。購入時期は覚えておりません。本体・ケースなど写真にある物が全てです。状態も含めご確認いただければ幸いです。【商品説明】■音域:5～6＃　27鍵■絃:第一・二・三（細線）・第四・第五（中巻線）■寸法:96×16×8.5cm■重量:3.2kg■付属品:ハードケース■備考:外部出力端子付・ソリッドタイプよろしくお願いいたします。G16-17ST
http://narcologia.ru/goods/unusable305174.html
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