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- ☆鈴木楽器 電気大正琴 蘭 アルト SUZUKI ケース付 スズキ
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商品詳細
スズキ（SUZUKI）の大正琴 「蘭 アルト」です。こちらは中古品となります。詳しい状態は写真にてご参照ください。問題なく使用してました。出品前の動作確認済みです。購入時期は覚えておりません。本体・ケースなど写真にある物が全てです。状態も含めご確認いただければ幸いです。【商品説明】■音域:5～6＃ 27鍵■絃:第一・二・三（細線）・第四・第五（中巻線）■寸法:96×16×8.5cm■重量:3.2kg■付属品:ハードケース■備考:外部出力端子付・ソリッドタイプよろしくお願いいたします。G16-17ST
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