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井出洋介名人の実戦麻雀Ⅱ
商品番号 F66011045693
商品名

井出洋介名人の実戦麻雀Ⅱ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,137 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カプコン、井出洋介名人の実戦麻雀Ⅱ、(専用コントローラー\u0026名人による解説書付き）新品未使用品ですが外箱には年数の経過によるいたみがあります。(画像参照）中身の状態は良好です。ゆうゆうメルカリ便にて迅速に発送いたします。
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