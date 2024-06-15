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商品詳細
カプコン、井出洋介名人の実戦麻雀Ⅱ、(専用コントローラー\u0026名人による解説書付き）新品未使用品ですが外箱には年数の経過によるいたみがあります。(画像参照）中身の状態は良好です。ゆうゆうメルカリ便にて迅速に発送いたします。
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