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ニンテンドーDS lite シルバー
商品番号 W11698962455
商品名

ニンテンドーDS lite シルバー
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️ニンテンドーDSライト・グロスシルバー・かなりの美品です。▪️写真の物が全てです。▪️一式揃ってます。▪️GBADSの両方にて動作確認済です。▪️画面→かなりキレイです。▪️外装→かなりキレイです。▪️ボタン、タッチパネルに問題無し▪️付属・タッチペン(1本)・ストラップ・アドバンスのカバー・充電器・取説一式・箱(美品です)※確認用ソフトは付属しません※あくまでも中古品ですのでご理解、ご検討宜しくお願い致します。防水して宅急便コンパクトでの発送となります。別カラーの本体やソフトも出品中です♪ニンテンドーDSライトdslite任天堂NintendoDSlite
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