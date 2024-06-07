ニンテンドーDS lite シルバー

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商品詳細
▪️ニンテンドーDSライト・グロスシルバー・かなりの美品です。▪️写真の物が全てです。▪️一式揃ってます。▪️GBADSの両方にて動作確認済です。▪️画面→かなりキレイです。▪️外装→かなりキレイです。▪️ボタン、タッチパネルに問題無し▪️付属・タッチペン(1本)・ストラップ・アドバンスのカバー・充電器・取説一式・箱(美品です)※確認用ソフトは付属しません※あくまでも中古品ですのでご理解、ご検討宜しくお願い致します。防水して宅急便コンパクトでの発送となります。別カラーの本体やソフトも出品中です♪ニンテンドーDSライトdslite任天堂NintendoDSlite
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