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- 【2本セット】三代目J SOUL BROTHERS ペンライト
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商品詳細
三代目JSOULBROTHERS公式ペンライトJSB3Official“MATE”LightStickアリーナツアーSTARSLandofPromiseのグッズ付きチケットで入手したものですが、未開封の新品未使用品を多数所持している為出品いたします。ドームツアーJSBLANDでも引き続き使用されると発表されています。定価5000円3本以上購入される方は事前にコメント欄でお知らせ下さい。お値引きし、専用に変更させていただきます。グッズ種類···ペンライト
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