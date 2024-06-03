天元突破グレンラガン 設定資料集 1～4セット 全巻セット

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ご覧頂きありがとうございます即購入歓迎です1.メインキャラクター【Ａ４サイズ８８ページ】2.サブキャラ・メカ・各話設定中心【Ａ４サイズ９４ページ】3.アニメ第三部設定中心【Ａ４サイズ９６ページ】4.アニメ第四部設定中心【Ａ４サイズ７２ページ】◆比較的綺麗な状態だと思いますが、中古品であることを理解頂き購入お願いいたします◆写真にて状態など確認お願いいたします◆写真の追加対応できますので、足りない場合はコメント下さい#グレンラガン#天元突破グレンラガン#設定資料集#資料集#絵コンテ#原画#ガイナックス#中島かずき#今石洋之#錦織敦史