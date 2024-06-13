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薄型PS2本体 (SCPH-70000) ＋ゲームソフトセット
商品番号 S24227885562
商品名

薄型PS2本体 (SCPH-70000) ＋ゲームソフトセット
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・薄型PS2本体・コントローラー・電源コード・AVケーブル・メモリカードPS2とPS1各1個ずつ上記はすべて動作確認済です。ゲームソフト一覧ファイナルファンタジー10(PS2)ファイナルファンタジー8(PS)ドラゴンクエスト8(PS2)ドラゴンクエスト5(PS2)ドラゴンクエスト7(PS)ドラゴンクエスト4(PS)ダービースタリオン99(PS)パズルボブル2(PS)
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