凱風快晴　アクリル額縁入り

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葛飾北斎 富嶽三十六景 凱風快晴のアクリル額縁入りのものです。短期間飾っていただけなので、未使用に近い美品です。アクリルスタンド付きなので立てかけることも、紐で壁に吊ることも可能です。サイズ外枠:42.5×32浮世絵:30×20かなり大きいのでお家のどこに飾っても中々の迫力になると思われます！！質問事項等ございましたら、コメントにてお願いします。即購入も大歓迎です♪少々高額な商品になりますので、値下げ交渉も受け付けます。絵画の種類···浮世絵（肉筆）形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···その他