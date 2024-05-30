PSP-3000本体ブルー　充電器　ソフト５本　セット売り

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PSPの本体 ブルー充電器 ソフト５本①モンハン 2nd②モンハン 3nd③ダンボール戦機 ダブル④ダンボール戦機 ブースト⑤ファンタシースターポータブル2 インフィニティのセットでの出品です。青いポーチは使用感がかなりありますが必要な方はコメントでも購入後のメッセージでも構いませんのでお知らせ頂ければお付けします。PSP本体の箱はありません。中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。即購入⭕ バラ売り❌ 値下げ❌購入の際はプロフィール一読お願いします。