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PSP-3000本体ブルー　充電器　ソフト５本　セット売り
商品番号 A76143189017
商品名

PSP-3000本体ブルー　充電器　ソフト５本　セット売り
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,401 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSPの本体　ブルー充電器　ソフト５本①モンハン　2nd②モンハン　3nd③ダンボール戦機　ダブル④ダンボール戦機　ブースト⑤ファンタシースターポータブル2　　　　　　　　　　　　　インフィニティのセットでの出品です。青いポーチは使用感がかなりありますが必要な方はコメントでも購入後のメッセージでも構いませんのでお知らせ頂ければお付けします。PSP本体の箱はありません。中古品であることをご理解の上ご購入お願いします。即購入⭕　バラ売り❌　値下げ❌購入の際はプロフィール一読お願いします。
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