【正常動作品】GB ゲームボーイカラー　イエロー本体+ソフト6本セット

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商品詳細
Nintendo 任天堂①ゲームボーイカラー イエロー②ソフト6本■①正常作動確認済■大きな傷はありませんが、使用や経年による小キズ、擦り傷、汚れはあります。素人管理、検品です。見落としなどある可能性があります。■手持ちのカセットで動作確認はできていますが、年代相応のものの旨ご理解ください。中古商品です。■画像のものが全てです。電池は付属しません。#任天堂#Nintendo
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