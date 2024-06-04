

悟道軒圓玉講演 一休禪師漫遊記 大正 昭和初期-



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悟道軒圓玉講演 一休禪師漫遊記 大正 昭和初期 - 文学/小説



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#一休禅師漫遊記#一休禪師漫遊記 #三芳屋書店#講談師 #大正ロマン#昭和レトロ#舞台小道具#アンティーク#古書浅草 三芳屋書店発行発行者 神谷竹之輔 大正15年9月初版昭和4年8月25日発行いまから94年程前の本です。この年代で一般家庭にあった本としては比較的状態は良いかと思います。大切にしてくださる方に。