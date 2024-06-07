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【激レア】GC　ゲームキューブ　ハドソンセレクション　PC原人
商品番号 U63049659950
商品名

【激レア】GC　ゲームキューブ　ハドソンセレクション　PC原人
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,244 円
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商品詳細

GC　ゲームキューブ　ハドソンセレクション　PC原人中古品でキズやスレ、折れ、変色など年代物の使用感が多くあります。DISC裏面もキズ、スレがありますが他と比べてそこまで目立つようなダメージは少ない印象です。素人検品で見落としがあるかもしれないので写真を確認していただけると幸いです。手持ちのゲームキューブで簡単な動作確認済みです。※実機との相性もあり100%動作を保証するものではありませんし、今後も動作が継続する保証もありません。神経質な方は購入を控えていただき個人管理、個人売買にご理解ある方のみご購入お願い致します。水濡れ対策+プチプチに包んでクッション封筒で配送します。※値下げ交渉はご遠慮ください。#PC原人#ゲームキューブ#GAMECUBE#ニンテンドー#任天堂#NINTENDO
http://narcologia.ru/goods/peroration282515.html
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