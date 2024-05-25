ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2010年6月に新品購入したDSILLです。液晶保護フィルムも同時に購入、開封直後に貼り付けを行ったのでフィルムのない状態での遊戯は一切行っておりません。経年劣化の為、上下画面共に液晶の四隅が黄色がかった状態になってしまっています。付属品はタッチペン大、保証書、充電器など全て揃っており、外箱の状態も良好です。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILLNATURALWHITEcolor:WHITEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/unusable840974.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi801847.html
http://narcologia.ru/goods/Adder576675.html
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
http://narcologia.ru/goods/unusable840974.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi801847.html
http://narcologia.ru/goods/Adder576675.html
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE
ニンテンドー DSI LL ナチュラルホワイト NATURAL WHITE