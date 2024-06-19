サカナクション　STUDIO SESSION 15.0

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⭐︎即購入歓迎⭐︎プレイパス付きですが9月末が期限のため、26日までにご購入頂ければ即日発送致します。配送会社や天候の都合により9月中に到着しない場合もありますので了承ください。ほぼ１年間保管しており、2度程再生しています。パッケージには細かい傷と画像5のような小さな黒い物が入ってしまっていますが位置からしてはじめからのようです。中古品にご了承頂き、ご購入ください。プレイパスの期限が切れても同封致します。