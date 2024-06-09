MR.FIGURE x 90 トム・クルーズ トップガン 1/12 フィギュア

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商品詳細
新品、未開封の状態です。新品未開封で中身の確認もしていませんので、破損・劣化・不具合等の受付は出来ませんのでご了承ください。初期不良等はメーカーへお問い合わせください。こちらでは一切対応ができません。神経質な方の購入は御遠慮いただき、ご了承いただける方のみ購入よろしくお願いします。#ホットトイズ#damtoys#threezero#バンダイ#メディコム#メディコス#リボルテック#KAIYODO#REVOLTECH#StormCollectibles#超像革命#ストリートファイター#ドラゴンボール#モータルコンバット#TEKKEN#鉄拳#streetfighter#goldenaxe#ケンカン#戦斧#ゴールデンアックス#ケンガン#アシュラ#サムライ#samurai#shodown#侍魂#メディコム#メディコス#AKIRA#サイバー#ガンダム#アキラ#PCTOYS#SHARKTOYS#topgun#tomcruise
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