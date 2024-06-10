io from kandytown

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商品詳細
新品で購入後、自宅棚に保存していました。ファーストアルバム「soullong」くすみあり。セカンドアルバム「moodblue」特典CD付サードアルバム「player'sballad」初回限定ステッカー付woofinマガジン付き返品交換はご遠慮ください。
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