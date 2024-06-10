BUSHWACKASS / HOW REAL ISRAEL?

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ニューヨーク州ブルックリンはフラットブッシュ出身、Bushwackassの唯一のアルバム！メンバーはB.D.Booze、FishB.One、Gravediggaの3人組！EPMDのCrossoverの一節も採り入れた\"Rough,Rugg'd\u0026Raw\"、イナたいギターが効いた渋い1st.シングル\"Who'sWylin\"、DonaldByrd/Blackjack使いの\"RoughRhymes\"など、マイナームードも唆るアーシーなトラックにダミ声ラップがキマるN.Y.UNDERGROUNDHIPHOPの隠れた好盤！Eruleの\"ListenUp\"/\"Synopsis\"で知られるPallasRecordsからのリリース！01.SleepinintheBushes02.Who'sWylin'03.StreetSweeper04.HowWeHymn05.RoughRhymes06.Ruff,Rugged,\u0026Raw07.ShoIzFunky(DefendtheTruth)08.ShutuptoMe09.Afrodyte10.Bklyn11.FreeStyle中古、自宅管理、素人保管。それでも宜しい方は是非ご検討よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。気になる点はコメント下さい。HIPHOPRAPUNDERGROUNDNEWYORKBROOKLYNN.Y.C.HARDCOREヒップホップラップアンダーグラウンドアングラブルックリンニューヨークシティーハードコア