矢沢永吉 カーシェード(ロゴ星)

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商品詳細
矢沢永吉カーシェード(ロゴ星)です。2023/6発売新品未開封素材 PPアルミニウムサイズ H600×W1300mm送付はゆうゆうメルカリ便になります。※他の発送・梱包等ご希望でしたらコメントにて お問合わせ下さい。下記で同じアーティストの出品商品が見れます。#pica矢沢永吉list
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