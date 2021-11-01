超特急×DISH// 10周年ライブ 限定100名 スケボーデッキ

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超特急×DISH//10周年ライブの際の、限定100名スケボーデッキです。未開封です。メンバー直筆ステッカーは付きません。オマケで生写真お付けします。生写真、超特急はいないメンバーもおりますのでご了承ください。即購入◎値下げ交渉可。お気軽にお声がけください。DISH//北村匠海橘柊生矢部昌暉泉大智超特急小笠原海船津稜雅草川拓弥村田祐基松尾太陽