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商品詳細
アメリカのディーゼル電気機関車写真集「TheAmericanDieselLocomotive」BrianSolomon著2000年MBIPublishing◆◆詳細◆◆アメリカのディーゼル電気機関車の開発と歴史を豊富な写真とともに紹介。アメリカの工業化において、ディーゼル電気機関車は重要な役割を果たし、第二次世界大戦後、ディーゼル機関車は蒸気機関車に代わって、鉄道の動力源として急速に普及しました。本書は、ACトラクションや1990年代半ばに登場した800馬力のディーゼルエンジンなど、ディーゼルの発展過程を詳細に解説しています。付録には、復元された初期のディーゼルを見ることができる場所を紹介◆◆仕様◆◆洋書英語機関車鉄道写真鉄道模型写真集資料集ハードカバー26.2x26.5cm168ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレ・エッジに少しイタミページ端に薄ヤケ#本#ディーゼル電気機関車#鉄道#鉄道写真#模型
http://narcologia.ru/goods/preference827438.html
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http://narcologia.ru/goods/septet263619.html
アメリカのディーゼル電気機関車 写真集「Diesel Locomotive」
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