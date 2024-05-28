デート・ア・ライブ デート・ア・クルミ

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商品詳細
一度読み、カバーに入れて暗所で保管していました。素人保管になりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。ライトノベルシリーズ、デート・ア・ライブより、「デート・ア・ライブ16」＆「デート・ア・バレット」同時購入キャンペーン「狂三をデレさせろ！？」において、1333名限定で当選した64Pの特典小説『デート・ア・クルミ』#デートアクルミ#時崎狂三#デートアライブ
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