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４冊セット！赤ちゃんに算数をどう教えるか　グレン・ドーマン
商品番号 H36280627998
商品名

４冊セット！赤ちゃんに算数をどう教えるか　グレン・ドーマン
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】下記４冊①赤ちゃんに算数をどう教えるか（Ｍｏｒｅ　ｇｅｎｔｌｅ　ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）グレン・ドーマン／著　ジャネット・ドーマン／著　人間能力開発研究所／日本語訳監修　前野律／訳（978-4-925228-02-2）②赤ちゃんに読みをどう教えるか（Ｍｏｒｅ　ｇｅｎｔｌｅ　ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）グレン・ドーマン／著　ジャネット・ドーマン／著　人間能力開発研究所／日本語訳監修　前野律／訳（978-4-925228-01-5）③赤ちゃんはいかに賢いか④赤ちゃんの運動能力をどう優秀にするか【商品の状態】ご覧いただきましてありがとうございます。土日もゆうメールにて翌日発送　表紙は（アルコール消毒済み）スレ　よれ　一部角痛み　はありますが　中身は書き込みもなく使用感少なく綺麗だと思います。雨水防水にて迅速丁寧に対応します
http://narcologia.ru/goods/symmetric555345.html
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