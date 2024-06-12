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- ４冊セット！赤ちゃんに算数をどう教えるか グレン・ドーマン
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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】下記４冊①赤ちゃんに算数をどう教えるか（Ｍｏｒｅ ｇｅｎｔｌｅ ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）グレン・ドーマン／著 ジャネット・ドーマン／著 人間能力開発研究所／日本語訳監修 前野律／訳（978-4-925228-02-2）②赤ちゃんに読みをどう教えるか（Ｍｏｒｅ ｇｅｎｔｌｅ ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）グレン・ドーマン／著 ジャネット・ドーマン／著 人間能力開発研究所／日本語訳監修 前野律／訳（978-4-925228-01-5）③赤ちゃんはいかに賢いか④赤ちゃんの運動能力をどう優秀にするか【商品の状態】ご覧いただきましてありがとうございます。土日もゆうメールにて翌日発送 表紙は（アルコール消毒済み）スレ よれ 一部角痛み はありますが 中身は書き込みもなく使用感少なく綺麗だと思います。雨水防水にて迅速丁寧に対応します
http://narcologia.ru/goods/symmetric555345.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox11039.html
http://narcologia.ru/goods/moisture472069.html
４冊セット！赤ちゃんに算数をどう教えるか グレン・ドーマン
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