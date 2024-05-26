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CD Pink Floyd ピンクフロイド Oh by 【テスト再生済】
商品番号 H75238175663
商品名

CD Pink Floyd ピンクフロイド Oh by 【テスト再生済】
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 15,679 円
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商品詳細

\"CDPinkFloydピンクフロイドOhbytheWayMiniReplicaSpecialEditionBoxSetボックスセット14CD【テスト再生済】【説明】検品のために一度、開封です。国内発送。並行輸入品、2007LimitedEdition16CDboxfeaturingtheentirePinkFloydstudiocollectionpackagedinmini-LPsleevereproductions.2007年発売されたピンク・フロイドのそれまでに発売された14組CDを紙ジャケットにしてボックスに収納。邦題『スタジオ・ワークス』ケース、CD共に特に問題なく良好です。【再生時撮影】未開封で入手しましたが箱に輸送ダメージ有、再生できないなど防ぐため開封検品しました。海外cd/dvdはコーデックなどの問題があるためサポート可能。また、検品中の写真を載せています、動作させた環境はがVLCプレイヤーとパイオニアブルーレイ外付け、WIN11でレノボです。\"\"#しじおのdvd\"
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