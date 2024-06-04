J-HOPE Jack In The Box ラキドロ パワステ ホソク

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【公式】J-HOPEJackInTheBoxラキドロパワステホソクj-hopejhopejackintheboxhopeedition即購入⭕お取り置き不可❌値段交渉不可❌バラ売り⭕⭐︎海外製の為、素人保管、初期の傷等に神経質な方は御遠慮くださいませ。☆ラキドロは、ローラを通過して出てくるため、傷が入りやすい特性がありもます。表面にある顔のキズやかなり目立つ大きい傷がある場合は事前にお知らせしますが、初期の傷等の返品はお断りしております。☆発送方法☆メルカリ便で発送させ頂きます。
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