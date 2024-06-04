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psp-1000 VALUE PACK　ソフト付き
商品番号 Y29077362985
商品名

psp-1000 VALUE PACK　ソフト付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP初期機とソフト付きです。ソフトは、2枚目の写真を参照ください。整理のために出品します。若干端に亀裂がありますが、本体動作確認済みです。コレクションにいかがでしょうか。写真に写っているもの+メモリステック2G付いています。（メモリステック写メ取り忘れました）個人情報があるため、本体とメモリステックは、初期化しています。コメント不要、早い者勝ちです。pspプレイステーションPlayStation
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